Rúben Amorim: "Custa é que demos dois jogos de borla, mas estamos vivos"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o empate em Londres com o Tottenham (1-1), na 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Análise: "Foi um ponto importante, acho que merecíamos. O Tottenham foi melhor na segunda parte, nota-se o cansaço na nossa equipa, sem poderem descansar alguns, foram uns heróis. Os miúdos entraram. Quanto a mim fomos superiores, entendemos melhor o jogo na primeira parte, na segunda o Tottenham entrou diferente e foi sofrer até ao fim."

Cansaço e quebra: "O que me cansa mais é ter dificuldades de montar a equipa para o Arouca. Isso dá cansaço. Não sei como eles estão. Torna tudo mais difícil, estamos vivos em várias competições, mas não retira a mágoa da Taça."

Estratégia: "O planeamento foi entender como Tottenham ataca, preparámos 3-5-2, eles com 4-3-3 normal. Quando deixámos de ter capacidade de ter a bola sofremos muito. O Tottenham é uma grande equipa. Realçar o apoio dos nossos adeptos, foram incríveis para este ponto."

Classificação: "Falámos sobre isso. Custa é que demos dois jogos de borla. Mas estamos vivos. Mesmo em dificuldade conseguimos fazer coisas boas. Agora esperamos apoio em Arouca e depois pensaremos no próximo."

Adán: "É o que dissemos logo contra o Santa Clara. Os jogadores têm os seus momentos, têm dias difíceis. Já nos salvou muitas vezes. Foi um jogo normal para o Adán."