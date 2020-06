Rúben Amorim convocou Mathieu para o Sporting-Tondela

Francês regressa às escolhas do treinador do Sporting. O jogo em Alvalade, frente ao Tondela, começa às 21h15.

Mathieu foi um dos jogadores que a transmissão televisiva "apanhou" a sair do autocarro do Sporting, que chegou a Alvalade ainda antes das 20h00. Os leões defrontam o Tondela, a partir das 21h15.

Recorde-se que depois do último jogo dos leões - vitória, por 1-0, na receção ao Paços de Ferreira, o treinador leonino disse: "O Mathieu ficou de fora porque, seja quem for, tem de seguir uma linha: não me interessa se é o Nuno Mendes ou o Mathieu. Começa uma nova semana, começa uma nova vida; não me interessa se vem do Barcelona ou da formação". Foi assim, e no final do Sporting-Paços de Ferreira, que Rúben Amorim comentou a ausência de Mathieu dos convocados para o jogo da 26.ª jornada, assegurando, ainda assim, que o central tinha revelado "uma dor na perna".

Na quarta-feira, na antevisão ao jogo com o Tondela, sobre o francês, Rúben Amorim já dera conta do possível regresso do francês. "Nova semana, nova vida. O Mathieu é um jogador muito importante para a nossa equipa, é um jogador com muitos anos de futebol. Como disse não havia caso. Nova semana, nova vida. Hoje ainda tivemos algum cuidado com ele, mas pode ser opção."