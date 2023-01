Rúben Amorim continua a dar corpo à filosofia do Sporting: Chermiti é só um exemplo

Chermiti, Mateus Fernandes, Chico Lamba e Fatawu são os atletas até 19 anos lançados esta época.

Com Rúben Amorim à frente do Sporting o lançamento de jovens com 19 ou menos anos tem sido evidente e regular.

Chermiti, avançado que o treinador leonino estreou na Luz aos 78 minutos, foi o quarto da época, o 13.º com o técnico.