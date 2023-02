Rúben Amorim: "Consigo sobreviver. Ficámos sem dormir, mas é algo que se pode gerir"

Rúben Amorim respondeu aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do Chaves-Sporting, partida da 21ª jornada da Liga Bwin

Ciclo negativo e o que aprender: "Consigo sobreviver a estas fases, é mais fácil do que pensava. Ficámos sem dormir, mas é algo que se pode gerir. Isto vai dar muito jeito no futuro, mas custa muito. Os jogadores, muitos dos que foram campeões já não estão, mas o Palhinha e o Matheus Nunes iam gerir de outra forma. E se calhar não teríamos os mesmos problemas. Vamos crescer com estas fases, sei que vou ser melhor treinador e que a equipa vai ser melhor no futuro"

100 jogos na Liga: "Sinto que estragamos a média [risos], mas é um orgulho enorme. É muito difícil escolher o melhor momento, mas apesar de já ter passado um tempo, ter sido campeão foi o melhor momento. O pior momento? Vários. Mesmo quando vencemos e a equipa não deu o que eu queria, esse é um mau momento. A vida familiar é a minha prioridade, nunca iria para lado nenhum sem a minha família. Sou bastante jovem, sinto-me realizado e se calhar nasci mais para ser treinador do que jogador".