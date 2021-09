Rúben Amorim: "Consigo olhar para o Jovane e ver quando ele está cansado"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-FC Porto (1-1) da quinta jornada da Liga Bwin

Exibição de Jovane: "Precisávamos desse jogador entre-linhas. Eu consigo olhar para o Jovane e ver quando ele está cansado. Conhecendo o historial dele...Mais uma vez, foi muito importante, ajudou muito o Porro. Temos que fazer uma gestão dos nossos jogadores."

Sporting aproveitou Marcano? "É uma opção. Pode fazer uma construção a três. Se olharmos para o jogo, o maior perigo do Sporting foi do lado direito do FC Porto, não do lado esquerdo. Marcano é mais experiente, forte nas bolas paradas."