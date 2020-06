Rúben Amorim confirma três baixas para deslocação do Sporting a Guimarães

Treinador do Sporting abordou as lesões, garantindo que "não se pode falar de uma ligação entre a paragem" e as mesmas.

Rúben Amorim confirmou três ausências no plantel para a deslocação a Guimarães, onde o Sporting defrontará o Vitória no regresso do campeonato.

A Luiz Phellype, ainda a recuperar da rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e Wendel, a contas com um traumatismo no joelho direito, junta-se Joelson Fernandes, com uma contusão no joelho, na lista de indisponíveis para o treinador leonino.

"Foram lesões traumáticas, não de sobrecarga. Não se pode falar de uma ligação entre a paragem e as lesões. Vamos ter o cuidado que temos sempre, de ver caso a caso, mas não estou preocupado porque é maneira de ver dos jogadores... Facilitou-me a vida. Vamos ter a mesma preocupação, não é tão diferente do calendário de janeiro com Liga Europa e taças. São jogadores habituados, é incerteza para todos treinadores. Ninguém sabe o que vai acontecer", explicou Amorim.