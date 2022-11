Rúben Amorim confirma regresso de Gonçalo Esteves ao Sporting: "Tem de voltar a casa..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo com o Farense, em Alvalade, referente à primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. A partida está agendada para as 20h45 de quarta-feira.

Jogadores do Sporting no Mundial'2022 e vitória de Portugal: "Sim, duplamente feliz. Podia estar um pouco mais. O Ugarte podia estar a jogar mais. O Coates jogou, com três centrais, até na esquerda. Portugal ganhou justamente. O Uruguai está mais perto de casa. Alguém vai voltar a casa, entre ganeses e uruguaios. É bom que fique em primeiro Portugal."

Paragem: "As duas semanas foram muito boas. Os jogadores tiveram oportunidade de relaxar. Tivemos tempo para treinar os princípios. Os jogadores voltaram das seleções, mas também para os outros, que tinham jogos, mas pouco treino. O St. Juste está em dúvida. Vamos ver, levou uma pancada no joelho. Ainda assim, melhorou os índices dele."

Antevisão: "É uma equipa de segunda liga, candidata a subir. O treinador trabalha bem a linha defensiva. Os jogadores da frente são referências ofensivas. Conhecemos bem o Farense. É uma competição que queremos ganhar. Queremos vitórias consecutivas."

Taça da Liga na paragem para o Mundial'2022: "Não há nada melhor do que ter tempo para treinar com jogos. Não concordaria com uma paragem por inteiro. Seria uma segunda pré-época sem jogos. Tendo este Mundial, temos esta competição para preparar o futuro. Penso que é uma boa solução. Os jogadores tiveram tempo para descansar. Vejo com bons olhos estes jogos."

Gonçalo Esteves vai regressar do empréstimo ao Estoril: "O Gonçalo Esteves vai voltando. É responsabilidade nossa. Acreditamos muito nele. Não está a conseguir jogar e tem de voltar a casa. Damos uma grande oportunidade aos jogadores e eles têm de dar o máximo. Jogar aqui é muito difícil. Temos de melhorar para onde mandar os jogadores, se calhar para uma segunda liga. Falei com os pais. Vai voltar para o Sporting. Se já o coloquei no primeiro ano, acredito muito nele. Depende mais dele do que do treinador. Vai ter de trabalhar muito para jogar."