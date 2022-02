Pedro Gonçalves está fora do clássico, confirma Rúben Amorim

Pedro Gonçalves bisou com o Borussia Dortmund

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de antevisão ao encontro com o FC Porto, marcado para esta sexta-feira

Jogo: ""Vai ser um jogo diferente da primeira volta. Os jogadores mudaram. O FC Porto perdeu alguns jogadores, mas está num melhor momento. Vamos apresentar um onze um pouco diferente. Foi muito no início, agora estamos a seis pontos. Jogamos sem o apoio do nosso público. Os condimentos são completamente diferentes. Tirámos referências, vimos como o FC Porto. Estamos preparados para esse jogo."

Jogo decisivo: "É uma oportunidade e muito mais do que isso. É um confronto direto que pode fazer diferente. É totalmente diferente ficarmos a nove ou a três pontos. É uma final, como era o Famalicão. Ainda não perderam. Sabemos que não perder é uma aura que lhes tiramos. É muito mais do que conquistar três pontos. Os adeptos esgotaram o estádio da nossa parte."

Pedro Gonçalves: "Está fora do jogo, não vai ser convocado."