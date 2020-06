Rúben Amorim confirma duas baixas no Sporting e reage às palavras de Vítor Oliveira

Treinador do Sporting fez a antevisão ao duelo de quarta-feira com o Gil Vicente, referente à 29.ª jornada da I Liga.

Análise ao Gil Vicente: "A experiência do jogador tem sempre importância no jogo, mas também a irreverência da juventude. O Gil é uma equipa muito experiente, que está tranquila na tabela, tem jogadores que se querem mostrar, a irreverência e qualidade deles pode igualar as forças. Prevejo um bom jogo e que o Sporting possa ganhar".

Duas ausências: "Temos algumas dúvidas também, o Jovane não joga, o Acuña também ainda não joga. Os outros jogadores têm que aproveitar, temos de contornar isso".

Substituto de Jovane e ainda Joelson: "Vamos ver amanhã, não vou dizer aqui quem será o substituto. Qualquer jogador que seja, estará preparado. Sobre o Joelson, depende dele, do momento do jogo, do que precisamos... Se precisarmos de um jogador com as caraterísticas do Joelson, estará preparado. Qualquer um dos nossos jogadores está preparado para entrar em campo".

Pensamento no segundo lugar? "Já foi dito várias vezes, não pensamos em lugares nenhuns, temos uma distância menor para o quarto classificado, sabemos que uma vitória e uma derrota podem mudar a forma como se vê as equipas, mas a nossa ideia não muda. Na fase em que estamos o foco é na nossa equipa, temos muito para melhorar".

Vítor Oliveira diz que Sporting não deverá conseguir lutar pelo título em 2020/21: "Não acredito nem deixo de acreditar, esta equipa é capaz de vencer o Gil Vicente, se estiver bem dentro do jogo, com a fome que tem vindo a demonstrar. Este grupo está preparado para vencer o Gil Vicente. Nem eu sei, nem o mister Vítor Oliveira sabe [sobre a próxima época]. Há três jornadas poderiam dizer que o Jovane era um jogador que podia ser dispensado, agora não é assim. Ver jogadores tão novos é sempre entusiasmante, faz parte da nossa vida. Amanhã estão preparados para vencer o Gil Vicente".

Quando Acuña regressar poderá mudar de posição? "É possível, não vou dizer que não pensei nisso, mas depende de jogo para jogo. Depende do momento, temos de fazer uma gestão, os jogos vão começar a apertar. Quando surgiu a covid, é bom lembrar que o Nuno [Mendes] e o [Eduardo] Quaresma jogavam pelos sub-19. Vai haver uma maior gestão do que aquela tem vindo a haver até aqui. Poderá haver alguma gestão a partir de agora. Estamos abertos a todas as possibilidades e temos de estar preparados".