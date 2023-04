Rúben Amorim confirma ausência para o Gil Vicente-Sporting

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Gil Vicente, referente à 25ª jornada da Liga Bwin e marcado para esta quarta-feira (20h15)

Boletim clínico: "O Gonçalo Inácio está recuperado, o Paulinho tem um problema no pé. Não sabemos quando estará apto. Para este jogo não está."

Como está Bellerín? "Bellerín começou a treinar. Não será convocado, porque tem de ganhar ritmo. Não é nada de grave, mas como teve uma lesão grave naquele joelho, vamos muito pelo que ele sente. As sensações que ele tem... acontece. Se o jogador não se sentir à vontade, mais vale não jogar. Vai voltar às opções."

Momento do Sporting: "Estamos a jogar melhor, estamos mais conscientes. O Gil Vicente tem boas dinâmicas. Será um bom jogo para testar. Objetivo é ganhar e manter a forma de jogar, com qualidade ofensiva e consistência. No passado, também vínhamos de boas séries e, depois, resultados que nos custaram o campeonato."