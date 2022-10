Rúben Amorim comenta rumor acerca do Aston Villa: "Sou treinador do Sporting"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, faz a antevisão ao encontro de sábado (20h30) diante do Casa Pia, em Alvalade, relativo à 10.ª jornada da Liga Bwin.

Rumores sobre o Aston Villa: "Nada a dizer sobre outros clubes, sou treinador do Sporting."

Jogo com o Tottenham depois do Casa Pia: "Não pensamos no Tottenham. O futuro do clube passa por voltar à Liga dos Campeões, mais do que passar o grupo."

Análise ao adversário: "Casa Pia sofre poucos golos, joga com o nosso sistema. Pode apresentar-se com três semanas. Godwin é dos jogadores mais perigosos nas transições. Estão à nossa frente à 10ª jornada. Trabalhámos bem as saídas de bola. É uma equipa tranquila, treinador talentoso e um jogador especial nas transições, como o Gorré. É um jogo muito difícil. Temos a responsabilidade toda. É muito bom jogar em clubes grandes, mas é nestes momentos que temos de responder."