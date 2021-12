Rúben Amorim comenta renovação de Palhinha e promete mais: "Estamos atentos..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, esta sexta-feira, na conferência de antevisão ao jogo com o Boavista, às 20h30 do sábado, no estádio José Alvalade, a contar para a 14.ª jornada da Liga Bwin.

Palhinha: "Estamos seguros porque o Palhinha ainda tem muitos anos de contrato. O que estamos a fazer é reforçar o contrato do Palhinha porque ele assim o merece. E isso é de louvar também na estrutura do clube, que tendo um jogador seguro por vários anos, demonstra que quem trabalhar estamos atentos a isso. Independentemente de terem contrato longo ou não estamos a tentar fazer melhorias a todos, sabendo que todos no plantel merecem e vamos tentar chegar a todas as casas, digamos assim."

Aposta nos jogadores do clube: "Não sou eu que prefiro, o clube é que prefere. O projeto é completamente do clube. Esta ideia já estava implementada. Quando me foi apresentada a proposta do Sporting tudo isso já estava preparado pela estrutura. Eu gosto é dos meus jogadores. Sinto que é difícil passar deste patamar para outro sem se gastar muitos milhões. Os nossos jogadores são muito valiosos, já conhecem a ideia e para mim como treinador é mais fácil manter os mesmos jogadores. São internacionais A neste momento, o Porro também foi à seleção espanhola. São internacionais e já custam muito dinheiro e para substituí-los é muito difícil, portanto, essa ideia e projeto já cá estavam. Quero ficar com os meus jogadores que já estão trabalhados e poupa-me muito trabalho."

Paulinho com covid-19: Já sabíamos que isto seria assim. O inverno também chega, vai acontecer a todas as equipas. Fizemos testes, o Paulinho é o único [infetado]. Também não podia jogar este jogo, portanto é viver isto dia a dia sabendo que toda a gente está preparada para jogar, o que é uma salvaguarda para o treinador."