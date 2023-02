Rúben Amorim comenta o castigo a Paulinho e a saída de Porro

Declarações do treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Rio Ave, marcado para a próxima segunda-feira (21h15) e referente à 19ª jornada da Liga Bwin

Antevisão ao jogo: "Acima de tudo, é aumentar o nível. Conhecemos o relvado, em casa. Tem feito a diferença. Os jogadores sentem-se em casa. Fora, é diferente. O balneário diferente, mais frio, se calhar. Vamos defrontar uma equipa que joga bem, que nos complicou a vida nos primeiros 30 minutos da Taça da Liga. Temos de ter vitórias consecutivas. É importante cimentar."

Castigo a Paulinho [Sporting apresentou recurso] e a Sérgio Conceição [apanhou um jogo]: "São coisas completamente diferentes. É bom não comparar as coisas. Não nos interessa o FC Porto. O contexto imporrta quando há castigos. Se não tiver o Paulinho, jogará outro."

Saída de Porro: "Esgaio está motivado, tem mais espaço. Os jogadores sentem. Já toda a gente sabia que o Tottenham andava em cima do Porro, ele fala com os colegas. A saída do Matheus Nunes teve muito mais impacto. Custa sempre. Quando as coisas estão preparadas, há um impacto diferente. Temos de mudar as características. O Morita não joga da mesma maneira que o Matheus Nunes. É isso que pretendemos quando sai o Porro. Sabemos que não são tão fortes no 1x1. Ganhamos, com Esgaio, concentração defensiva. Os jogadores e os treinadores evoluem com isto. É uma baixa importante, mas estamos preparados."