Rúben Amorim comenta Luis Díaz: "Faz parte do caminho dos clubes portugueses"

Declarações do treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Belenenses, agendado para as 20h45 de quarta-feira.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, comentou esta terça-feira a saída de Luis Díaz do FC Porto - transferido para o Liverpool -, dizendo tratar-se de um "jogador impressionante".

"O Luis Díaz é um jogador impressionante que dava muita qualidade ao nosso campeonato. Agora vai jogar na Premier League, vamos vê-lo na televisão. Faz parte do caminho dos clubes portugueses, que ajudam a formar e a vender jogadores", apontou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de quarta-feira frente ao Belenenses, da 20.ª jornada da Liga Bwin.