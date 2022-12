Rúben Amorim comenta interesse em Porro: "Disseram-me que só pela cláusula..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira (quinta-feira, 21h15), relativo à 14.ª jornada da Liga Bwin e que se disputa em Alvalade.

Balanço de 2022 e metas para 2023: "O que levamos no ano passado é pouco, o que conta mais é o ultimo jogo, mas já passou. Temos boas sensações e vamos voltar à prioridade, que é o campeonato. Queremos continuar a jogar bem e não sofrer golos. Vamos defrontar uma equipa que nao vive um bom momento, mas tem muitas incertezas, não sabemos como se vai apresentar. Já usaram vários sistemas e temos olhado para o que o treinador fez nos sub-23 do Rio Ave. Queremos ganhar."

Alexandropoulos vai a jogo, Geny Catamo ainda não: "O Sotiris vai ser convocado, o Geny não. O Soto recuperou e está apto."

Sete vitórias consecutivas podem fazer regressar o espírito de 2020/21? "Não podes trazer esse espírito de volta. Todos os anos são diferentes. Temos seis vitórias e a sétima não traz nada. Temos de ganhar jogos, é o normal. Uma lacuna que tínhamos era a falta de forma que demonstrámos nestes dois anos. E isso recuperámos. Estamos a jogar bem, mas sete vitórias não é nada para uma equipa que se quer aproximar dos lugares de cima."

Interesse em Porro: "Sabemos que há jogadores que outros clubes querem. Tivemos esse problema no verão e disseram-me que só pela cláusula é que saía. Ele vive um dos melhores momentos da carreira, mas está concentrado no Sporting. Estamos preparados para tudo, não peço nada."

Pode acontecer como com Matheus Nunes? "Tivemos esse problema com o Matheus Nunes, foi público. O que me foi dito é que o Porro só sai pela cláusula de rescisão e eu acredito no que me dizem. É nesse ponto que está o mercado."