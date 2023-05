Amorim comenta confusão no FC Porto-Famalicão e confirma regresso de Paulinho

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, referente à 31ª jornada da I Liga e marcado para este domingo (20h30)

Jogo com o Benfica em perspetiva (na jornada 33 da I Liga): "A imagem que fica é de pouca consistência. Nunca será de uma equipa que jogou mau futebol e que marcou poucos golos. Falhou muito no início e não deu a volta nos momentos chave. Não gosto de dar ênfase a esses jogos. Não ganhando títulos, a época não foi boa o suficiente. Ganhando ou não ao Benfica, não vai mudar a opinião. Vivemos de títulos, não de vitórias contra rivais da cidade."

Confusão entre os treinadores no FC Porto-Famalicão: "Conceição e João Pedro Sousa? Também tive um bate boca com um adjunto do Arouca. Não me queria alongar, não vi o jogo. Não é uma imagem bonita, mas já tive momentos desses. Ninguém quer fazer aquilo. É o que eu faço sempre: quando chego ao balneário, percebi que fiz asneira. O Klopp também festejou na cara do quarto árbitro e é a melhor liga do mundo."

Paulinho disponível: "Paulinho vai ser convocado, poderá jogar."

Como está Pedro Gonçalves? "Pote está bem. Saiu porque tinha de sair. Achei-o cansado, mas está aí para as curvas. Quer marcar mais golos."