Rúben Amorim comenta castigo: "Não me sinto perseguido, não tenho nada essa mentalidade"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, esteve esta sexta-feira na conferência de antevisão do jogo com o Braga, que sábado abre a 12ª jornada da I Liga

Quatro jogos, um empate e vitórias tangenciais: "É isso, as equipas também nos estudam. Em Famalicão até fizemos o nosso melhor jogo e empatámos .Em Guimarães não estávamos a controlar como controlamos o Farense.... Temos de olhar para tudo e não só para o resultado. Com o Mafra rodamos a equipa toda e contra o segundo classificado na II Liga estivemos muito bem. Temos de ver jogo a jogo. Com o Belenenses o relvado do Jamor não ajudou nada, o Belenenses estava melhor preparado para aquelas condições. Estou sempre à espera de um grande jogo da minha equipa. Vamos trabalhar no máximo, isso é inegociável e é uma obrigação"

Processo disciplinar: "Não me sinto perseguido. Eu não tenho nada essa mentalidade de que estou a ser perseguido. Não tenho o nível para ser o treinador principal e isso cria mais problemas. Tenho mais visibilidade por estar no Sporting, há coisas boas e coisas más por isso. As coisas são como são e o Sporting também me ajudará."

Mercado e Paulinho: "Se isso vai mexer com ele? Essa é uma pergunta para o treinador do Braga, ele é que está com ele todos os dias. Isto faz parte do futebol, vejo isso com naturalidade. E não sou o treinador do Paulinho. Se é um sonho? O sonho é ganhar amanhã. Não controlamos o mercado."