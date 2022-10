Rúben Amorim comenta aposta nos jovens e os rumores da saída: "Sou muito sincero..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo de sábado (20h30) em Arouca, relativo à 11.ª jornada da Liga Bwin.

Sobre a exibição de Edwards em Londres: "Deu mais nas vistas por ter estado na linha. Ele não é muito regular durante o jogo todo, mas se olharmos para o Santa clara, ele foi o jogador com mais êxito e tem vindo a crescer no jogo, na forma como defende e nesses fatores de desequilíbrio. Ele passou pelo Tottenham, é natural que reparem [os adeptos e responsáveis dos spurs]. Ele motiva-se bastante e contra o Tottenham teve uma motivação extra."

Prolongar sequência de vitórias no campeonato: "A forma como os adeptos e a própria equipa dependem dessas sequências... acho muito importante manter essa sequência de vitórias."

Jovens com tempo na Liga dos Campeões? "Isso é coincidência. Aproveitámos no jogo com o Marselha porque ganhar já era difícil, estávamos desfigurados. Vamos ver no futuro. Neste jogo o único defesa esquerdo era o Nazinho. O Morita saiu, podíamos baixar o Pote, mas temos o Sotiris, que tem 20 anos e até menos experiência na nossa forma de jogar, do que o Mateus Fernandes. O Fatawu era o mais explosivo, estava difícil sair com bola e ele é o melhor de cabeça."

Aposta nos jovens traumática em Londres? "Estávamos com muita dificuldade. O Nazinho sentiu o jogo, o Mateus sim, mas foi à luta, foi desinibido, o Fatawu pelas dificuldades táticas. Só o Arthur não sentiu. O Matheus Reis perdeu frescura e não ajudou o Nazinho. Não conseguimos ter bola e acusámos o cansaço. Não foi a nossa melhor primeira parte, podemos fazer melhor. Se tivéssemos jogadores mais batidos podíamos ganhar mais uma falta, ter um pouco mais a bola, mas o Tottenham tem mérito, carregou muito. O Arthur faz o passe para oNazinho estar isolado, não foi culpa dos miúdos não termos bola. Foi mais global do que individual."

Renovação de contrato ou possível saída afeta jogadores? "Os jogadores não ligam a estes rumores. Depois, eu sou muito sincero e sabem sempre com o que podem contar. Já se sabe este negócio. Estamos a falar dos maus resultados e de o treinador estar em risco. Dou tranquilidade, mas eles sabem como funciona. Eu nunca alimentei nada disso. São coisas que se ouvem lá fora, acho que não mexem com eles. Falo todos os dias com os jogadores."