Rúben Amorim: "Começou a ser uma regra, sofremos golo em meia oportunidade"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Juventus, marcado para esta quinta-feira (20h00) e referente à segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa

Antevisão à partida: "Acima de tudo, esta equipa demonstrou que se supera nestes jogos. É atrevida, consistente. Tirando o do Marselha. Temos sensações de Turim em que criámos oportunidades, controlámos os pontos fortes da Juventus. Não fomos tão eficazes. Temos sensações boas, mas dissemos que este jogo é diferente. A Juve é experiente. Os grandes, quando não vivem grandes momentos, têm ansiedade junto do seu público. Eles vão estar desde o primeiro minuto em vantagem. Temos de ser inteligentes. Vamos estar por cima em alguns momentos, noutros não. Temos 90 minutos para gerir. Acreditamos que podemos passar, como é óbvio, mas temos noção que vai ser difícil. Se for como o Arsenal, vão ser 120 minutos, até."

Sporting bipolar: "Começámos muito mal o campeonato e tivemos sempre a correr atrás. A ansiedade cresce. Há muito tempo que não temos oscilações nas exibições. Começou a ser uma regra: sofremos golo em meia oportunidade. São sensações diferentes. Contra Arsenal e Juventus, a responsabilidade é maior deles. Estamos a lutar por uma eliminatória. No campeonato, desde o início, estamos a correr atrás. Foi difícil levantar na Liga. Na Europa é diferente. Conseguimos ser consistentes. A diferença é mais resultados do que exibições. Tivemos mais oportunidades do que a Juventus, em Turim. Tentámos fazer o mesmo na Europa e em Portugal."

Jogo mais importante da época? "Não sei se vai ser o mais importante. Se chegarmos às meias-finais, será aí. Se for a final, a mesma coisa. Somos bons nestes momentos. É um momento marcante, mas estamos preparados e vamos dar boa resposta."