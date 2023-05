Rúben Amorim com um "reforço" na preparação para o dérbi com o Benfica

Chermiti está recuperado e treinou integrado.

O plantel do Sporting realizou esta quarta-feira mais um treino tendo em vista o dérbi com o Benfica e com uma novidade: Chermiti. O jovem avançado está recuperado dos problemas físicos que o afastaram do jogo com o Marítimo e trabalhou integrado.

Segundo informou o clube no site oficial, Rúben Amorim chamou o jovem Tiago Ferreira à sessão. Trata-se de um jovem avançado de 21 anos que apontou três golos em cinco jogos pela equipa B esta época, depois de recuperado de grave lesão.

A receção ao Benfica tem início às 20h30 do próximo domingo.