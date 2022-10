Rúben Amorim com motivos para sorrir no treino do Sporting

O defesa-central St. Juste voltou a treinar sem limitações e é opção para o jogo com o Tottenham.

O Sporting treinou na manhã desta segunda-feira com vista a preparar o embate com o Tottenham, relativo à quinta jornada da Liga dos Campeões. E o treinador Rúben Amorim recebeu uma boa notícia: Jeremiah St. Juste treinou integrado com o grupo, estando já recuperado da lesão que o afastou das opções nos últimos dias.

Além disso, Marsà, que saiu com queixas no duelo com o Casa Pia, não faz parte do boletim clínico, pelo que também deverá estar apto para viajar para Inglaterra.

Neto, Daniel Bragança e Coates continuam entregues ao departamento médico.

Os leões voltam a treinar na manhã de terça-feira e Rúben Amorim e um jogador fazem a antevisão ao jogo com os spurs às 19h00, já em Londres.