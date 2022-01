Rúben Amorim chama Geny Catamo e ainda não conta com Porro

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Notas do treino do Sporting realizado esta segunda-feira.

O plantel do Sporting realizou na manhã desta segunda-feira mais um treino na Academia, tendo em vista o jogo com o Santa Clara (19h45 de quarta-feira), da final four da Taça da Liga.

Segundo informou o clube no site oficial, Rúben Amorim chamou à sessão de trabalho Geny Catamo, extremo moçambicano de 20 anos que leva uma aparição esta época pela equipa principal.

Pedro Porro, por outro lado, continua entregue ao departamento médico e, por isso, fora das opções do técnico.