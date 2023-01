Rúben Amorim chama Tanlongo para a Madeira: "É muito inteligente"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Marítimo, da ronda 15 do campeonato, marcado para as 18h00 de domingo.

Contratação de Tanlongo: "É jovem com grande potencial que tem vindo a jogar num campeonato com muita pressão e numa equipa importante. Já tem essa experiência. É um médio defensivo muito inteligente, adaptou-se bem, apanhou rápido as ideias e é muito intenso. Vai ter de crescer. Mas não tem grande dificuldade em acompanhar o resto dos rapazes. Estamos muito contentes. Estes jovens vão sempre demorar algum tempo. Mas vai ser convocado. Têm de competir com os nossos na formação. É mais um para a luta."

Jogo com o Marítimo: ""No passado, o míster José Gomes já jogou com um ala a fechar numa linha de cinco, mas depois a construir com quatro. Neste jogo da Taça da Liga jogou com três centrais. Tirámos conclusões. O Léo Pereira é um extremo muito rápido, o Xadas pode vir para dentro. Tentámos tirar ideias ao máximo do jogo que fizeram com o Rio Ave. Aproveitámos tudo para preparar o jogo."