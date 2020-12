Rúben Amorim chama dois jovens da formação para preparar Belenenses SAD

Sessão matutina de treino ficou também marcada pela ausência de Jovane Cabral no trabalho conjunto com o plantel do Sporting

Rúben Amorim, técnico do Sporting, chamou Geny Catamo, extremo da equipa B, e Vasco Gaspar, guarda-redes dos sub-23 leoninos, para treinar, esta quarta-feira, com o plantel principal com vista à preparação do jogo com o Belenenses SAD.

A chamada dos dois jovens leões foi a principal novidade da sessão matutina, na qual Jovane Cabral foi o único ausente, por continuar a debelar uma lesão. O avançado realizou trabalho de ginásio e no relvado, de forma condicionada e sem integrar o grupo.

A equipa principal do Sporting vai treinar novamente esta quinta-feira, a partir das 10 horas, na Academia de Alcochete.

O atual líder da I Liga defronta a equipa azul, décima classificada, no próximo domingo (27 de dezembro), no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo da 11.ª jornada da I Liga. Rúben Amorim poderá estar presente no banco após cumprir três jogos de suspensão.