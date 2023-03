Rúben Amorim: "Boavista vai fazer um bocadinho o que nós fizemos ao Arsenal..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao duelo com o Boavista (domingo, 20h30, em Alvalade), referente à 24.ª jornada da Liga Bwin.

Frustração após empate com o Arsenal: "A frustração nada vale. São competições diferentes e é transformar essa frustração em termos ganhar o jogo. É muito isso. É difícil transpor de uma competição para a outra, a frustração daquele jogo, é um contexto completamente diferente. Sabemos que perdemos uma boa oportunidade de ir de maneira diferente para a segunda mão, mas isso agora já foi arrumado. Temos a responsabilidade do campeonato, estamos atras, não esquecer isso. Temos de correr atrás dos nossos rivais. É levar isso para o jogo. Se estivemos bem quinta-feira, de nada serve se não ganharmos o próximo jogo. Começa logo com o jogar bem, muito intensos na forma como pressionamos desde o primeiro minuto, muito concentrados, isso é importante porque vamos encontrar um contexto completamente diferente, uma equipa que nos vai fazer um bocadinho o que nós fizemos ao Arsenal. Não tem a grande responsabilidade do jogo, vai estar um bocadinho mais atrás e vai tentar explorar as transições. É mudar esse chip nos jogadores e ganhar o jogo, esse é o objetivo."