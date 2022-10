"Rúben Amorim blinda o balneário e mete-se à porta para levar com as balas todas"

Os números são cruéis, mas quem o conhece bem garante que não vai atirar a toalha ao chão e, por norma, dá o corpo às balas pelos jogadores. Carlos Pires abriu a porta do Casa Pia ao treinador em 2018/19. A forte ligação que mantiveram permite-lhe pensar que Amorim dará a "volta por cima", até porque é o "pacote completo", acrescenta.



As derrotas com o Marselha magoaram o universo leonino, mas a dor maior é sobretudo a nível interno, até porque os rivais Benfica e FC Porto estão destacados no topo. Esta temporada, em dez partidas disputadas, o Sporting perdeu quatro, empatou uma e ganhou cinco, números modestos para o campeão de 2020/21.

As comparações são inevitáveis: em 2021/22, os leões perderam cinco jogos em toda a época. Antes, no ano do título, tinham sido apenas dois. Mesmo quando chegou a Alvalade, vindo do Braga, para muitos com uma taxa inflacionada, realizou onze partidas, tendo escorregado em duas delas.