Rúben Amorim: "Benfiquista desde pequenino para a semana? Sou do Sporting"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 4-1 na receção ao Gil Vicente, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin.

Rodrigo Ribeiro voltou a jogar: "É um miúdo com muito talento, que pode jogar nas três posições da frente. É muito inteligente. O Chermiti também marcou dois golos pelos juniores hoje e tem tido um grande crescimento. Depende mais deles [jovens da formação] do que do treinador. Vão ter mais oportunidades."

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, criticou arbitragem: "Cada treinador vê o jogo à sua maneira. Eu gostei do jogo da minha equipa, fomos justos vencedores."

Título: "Vejo com muita dificuldade essa possibilidade, mas temos de ganhar em Portimão e pensar apenas nisso."

Vai torcer pelo Benfica frente ao FC Porto? "Conheço bem o Benfica e percebo o significado que tem o FC Porto festejar lá. Espero que corra tudo bem, não tenho qualquer interesse em que haja confusão [risos]. Se vou ser benfiquista desde pequenino? Já falei sobre isso, não escondo o meu passado, mas agora defendo e sou do Sporting."

Sarabia não bate o penálti e deu a vez a Pote: "Foram eles que decidiram. Têm uma sensibilidade muito grande e toda a gente percebeu que o Pote precisava de bater."