Rúben Amorim: "Já falámos várias vezes aqui de afastar a crise..."

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o V. Guimarães (3-0)

Reação ao triunfo: "Já falámos várias vezes aqui de afastar a crise, mas precisamos é de vitórias consecutivas. Hoje foi uma boa vitória, a criar oportunidades e novamente a falhar. Depois da expulsão fomos mais acutilantes e acabámos por vencer justamente. Podíamos ter sido mais pressionantes no fim mas não conseguimos. O mais importante era a vitória."

Entrada forte: "Uma equipa confiante, mas nós temos vindo a fazer isso mesmo não obtendo resultados, as nossas primeiras partes costumam ser muito pressionantes. Quando marcamos facilitamos a nossa vida. Indo para o intervalo com o 2-0, controlámos bem o jogo e o Vitória não teve grandes ocasiões. Foi uma vitória justa."

Pensamento e futuro: "Quanto a mim, vamos pensar já no próximo. Temos de ganhar, porque depois vem uma paragem longa. Ter essa sensação de vitória e depois sim, parar um bocadinho para pensar e preparar a Taça da Liga."