Rúben Amorim avança para os cortes após o troféu "Cinco Violinos"

Sporting joga este domingo diante do Villarreal e o treinador leonino começa a acertar o plantel 2023/24

O Sporting defronta este domingo o Villarreal, às 20h00, no jogo de apresentação aos adeptos. O Troféu Cinco Violinos, ganho em oito das 11 edições pelo anfitrião, já caiu duas vezes para equipas espanholas (Valência e Sevilha), e isso é mostra de que no campeonato vizinho moram formações fortes, rotinadas e que aconselham Amorim a usar a equipa mais oleada.

Espanhóis têm sido de má memória e obrigam a usar a equipa mais rotinada e com poucos testes. Vários jovens podem rumar à equipa B na semana seguinte.

Assim, os pesos-pesados da defesa como Esgaio, Coates, Gonçalo Inácio, Nuno Santos deverão estar no onze. No meio-campo, Morita e Pedro Gonçalves são os jogadores que partem à frente na temporada e no ataque a grande dúvida é se Paulinho alinha da esquerda para dentro e Gyokeres como referência ou se Amorim aposta em Trincão e Edwards, um para cada corredor.

Geny Catamo fez três golos à porta fechada, mas, tal como Neto, Lamba, Calai, Muniz e Mateus Fernandes, não foi visto pelos adeptos

A bancada, que a partir das 19h00 começa a celebrar a entrada dos jogadores, ordenados pelo número de camisola, anseia que o sueco, único reforço até aqui, seja titular depois do golo que marcou à Real Sociedad.

O Sporting ainda terá o jogo com o Everton, mas o primeiro corte no plantel vai ser feito depois do jogo deste domingo. Nos anos anteriores, Amorim não fez mais do que seis substituições no Cinco Violinos, mas no atual plantel os centrais Neto, Chico Lamba, João Muniz, o guarda-redes Calai e os criativos Geny Catamo e Mateus Fernandes ainda não somaram qualquer minuto à porta aberta. Diomande continua em dúvida por virose, St. Juste está fora por lesão na perna esquerda.