Rúben Amorim atira: "A estrela que eu tenho pode fazer a diferença"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão à final da Taça da Liga, com o Braga.

Estrelinha: "A estrela que eu tenho pode fazer a diferença. É um ponto a favor do Sporting. Mas tudo depende do jogo, talvez quem marque primeiro... As incidências do jogo podem mudar tudo. Em Alvalade houve um encaixe na forma de jogar, foi um jogo muito equilibrado, e acabou por sorrir à nossa equipa."

Não é autoconfiança: "Eu tenho confiança no meu trabalho. Falo na estrelinha porque a sorte tem um papel muito importante na nossa vida enquanto treinadores. Não me preocupa nada que digam que por vezes é sorte. Não tem a ver com autoconfiança. Acho que a sorte tem um papel na nossa vida. Quanto mais falo, mais tenho. Por isso até aproveito para falar nisso aqui."

Arbitragem: Não me preocupa nada. Este é um jogo novo e estou focado no que podemos controlar. Temos de jogar bem e trazer a Taça para Alvalade."

Jogadores que entram e resolvem: "Não há jogadores de segunda parte. Temos é de ter sempre jogadores que podem mudar o jogo. Um dia pode ser o Jovane e noutro dia pode ser outro. No nosso caso temos é jogadores que querem muito jogar como titulares e para o fazer têm de demonstrar naqueles 10, 20 minutos. Temos jogadores muito fortes nisso, com muita ambição e que sabem que têm de agarrar aquela oportunidade."