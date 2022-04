Rúben Amorim: "Atenção especial a Darwin? Não há muito a fazer"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em antevisão ao dérbi com o Benfica (domingo, 20h30), a contar para a 30.ª jornada da Liga Bwin.

Darwin terá atenção especial? "Em relação ao Darwin não há muito a fazer. Nós jogamos muito à zona, não fazemos marcação individual. Temos atenção às características. Também, pelo facto de o Rafa estar fora, pode jogar numa posição diferente, essa é a única atenção que temos. Focamo-nos muito no bom momento do Pablo, do Pote que está a voltar, temos o Slimani, temos o Paulinho, o Edwards que está cada vez melhor... Portanto, focamos naquilo que temos, não temos plano especial. Apenas olhamos para as características do que podem apanhar."

Prognósticos para o dérbi: "Eu apostaria no Sporting. Tenho essa convicção, sabendo que um dérbi é 50/50, mas apostaria certamente na minha equipa para vencer o jogo."