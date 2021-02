Rúben Amorim: "Até ao clássico vou perguntar 'o Palhinha pode jogar?'"

Rúben Amorim falou de Palhinha e continuou a não querer assumir a candidatura do Sporting ao título, durante a conferência de imprensa no final do jogo frente ao Portimonense, que os leões venceram por 2-0.

Jogo: "A nossa equipa nunca pode esperar que o golo mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Isso não existe. Eles têm de ir à procura do golo."

Favoritismo: "Nós passámos de uma equipa fraca contra o LASK, depois fomos crescendo, mas que era impossível chegar ao título, depois era difícil aguentar-se, depois tivemos uma crise e o Sporting ia cair. Percebo que os adeptos não nos perdoem se perdermos esta vantagem, mas isso é problema para o treinador. O Sporting vai ficar sempre a ganhar, o único que pode levar com esse problema é o treinador, por isso estamos preparados para isso. O Atlético de Madrid hoje perdeu em casa e tinha seis pontos de avanço. Se acontece em grandes clubes, também pode acontecer connosco. É bom saber isso, temos de ir jogo a jogo, sem pressão."

Se fosse uma casa de apostas, apostaria no Sporting?: "Eu aposto sempre nos meus jogadores. Agora não sou muito de apostar. Apostava na minha equipa para vencer o próximo jogo, agora em relação ao campeonato ainda falta muita conversa. Quando faltar apenas um jogo podemos assumir a nossa candidatura."

Crescimento do Palhinha: "O crescimento do Palhinha deve-se ao trabalho dele, o mérito é dele. Quer sempre melhorar, trabalha muito e isso diz muito do jogador que é. Não tem nada a ver com o treinador. Ele passou por muitos treinadores, todos vão ajudando, mas o mérito é dele."

Palhinha para a seleção: "Ele tem características diferentes de todos os jogadores da seleção. Mesmo o Danilo, sendo um médio defensivo, é diferente do Palhinha. Portanto, é mais uma opção. Mas não me vou meter nas escolhas do míster Fernando Santos. Agora, que o Palhinha tem umas condições e umas características de todos os jogadores, o que pode acrescentar a uma seleção nacional e, sendo meu jogador gostaria de o ver lá."

Caso Palhinha: "Agora no dia-a-dia, até ao clássico vou perguntar "o Palhinha pode jogar? O Palhinha pode jogar?". Essa é a minha preocupação. Se ele poder jogar, joga, se não puder jogar, joga outro."