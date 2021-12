Rúben Amorim ataca marca do Sporting com 31 anos

Sporting vai com dez vitórias consecutivas na Liga. Se vencer o Portimonense, Amorim iguala o segundo melhor registo do clube

Rúben Amorim continua invicto nas provas internas e para a Liga entrou numa sequência demolidora depois dos empates com o Famalicão e com o FC Porto. Vai com dez triunfos consecutivos e caso vença o Portimonense, na quarta-feira, alcança a série de 11 triunfos que Marinho Peres logrou pelo Sporting em 1990/91, um pecúlio que alcançou nas primeiras 11 jornadas do campeonato. Assim, 31 anos depois, o Sporting pode repetir a façanha, que representa a sua segunda melhor sequência de vitórias de sempre na Liga. Curiosamente, nesse ano com Peres ao comando o Sporting acabou por soçobrar a partir de metade da prova, finalizando-a em terceiro por perder pontos em nove encontros fora de Alvalade.

A sequência de Marinho Peres não deu título, mas só é batida pela de Robert Kelly que, em 1946/47, ganhou 16 vezes seguidas. Para fazer melhor Rúben tem ainda de bater sete rivais: o último o FC Porto

A melhor sequência de vitórias data de 1946-47, época em que os leões venceram 23 dos 26 jogos do campeonato, com os 5 Violinos (Travassos, Vasques, Peyroteo, Albano Pereira e Jesus Correia) a espalharem classe sob a batuta de Robert Kelly: venceram 16 jogos consecutivos, desde o jogo com o FC Porto em dezembro até ao empate em Setúbal, com o Vitória, em maio de 1947.

Para que Amorim consiga igualar tal feito precisa de bater o Portimonense; depois em janeiro Santa Clara, Vizela, Braga, Belenenses e, já em fevereiro, o Famalicão. Ultrapassar o pecúlio de Kelly só será possível caso o Sporting encadeie vitórias nos jogos referidos e consiga sair do Dragão com um triunfo sobre o FC Porto.

Se é verdade que o Sporting se mostrou fragilizado com dois empates seguidos nesta Liga, também é de vincar que se soube reinventar: ganhou cinco jogos consecutivos pela margem mínima; quatro por diferenças de dois golos, sofrendo apenas um tento (contra o Benfica), e batendo o Gil Vicente por 3-0.

Amorim apanhou Paulo Bento, que em 2006 tinha conseguido uma série de dez jogos a ganhar. Começou na Luz e acabou em casa... com o FC Porto

Com a vitória em Barcelos, a mais expressiva da série, Amorim bateu seis outros treinadores que comandaram o Sporting a nove vitórias consecutivas, nomeadamente Keizer e Jorge Jesus. Agora, no terceiro posto, está empatado com Paulo Bento, o qual em 2006 festejou dez triunfos seguidos: a série começou num 3-1 na Luz e acabou em casa ante o FC Porto.



Calendário para bater o recorde na liga

Sporting-Portimonense 4.ªfeira

Santa Clara-Sporting 8/01*

Vizela-Sporting 16/01*

Sporting-Braga 23/01*

Belenenses SAD-Sporting 30/01*

Sporting-Famalicão 06/02*

FC-Porto-Sporting 13/02*

*datas ainda sujeitas a alterações, a confirmar por parte da Liga Portugal