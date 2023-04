Rúben Amorim: "As redes sociais, a maior parte das vezes, são uma ilusão"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, marcado para este domingo (20h30) e referente à 28ª jornada da Liga Bwin

Nas redes sociais, os jogadores apontaram à segunda mão após a derrota em Turim: "Onde podemos mostrar que queremos dar a volta é amanhã. As redes sociais, a maior parte das vezes, são uma ilusão, não dizem muito sobre a real vida das pessoas. O que me interessa a mim é o tipo de atitude e como vamos enfrentar o próximo adversário. É o Arouca, há seis jogos que não perde. Seis jogos, quatro vitórias e dois empates, são muitos jogos. Evangelista está a fazer um grande trabalho. É uma equipa muito versátil. É um jogo muito difícil. Com David Simão e Ruiz a meterem bolas na frente... Vamos ter de estar muito concentrados e frescos, mental e fisicamente. Voltámos para Lisboa com boas sensações, é utilizar isso sabendo que é um jogo completamente diferente. É campeonato, temos uma outra responsabilidade. O adversário vai estar confortável, à espera que o jogo se complique. Se queremos dar a volta, é ganhando no campeonato."

Estes jogos entre a Europa são os mais perigosos? "Tivemos jogo na quinta-feira, ontem treinámos lá num campo pequenino e hoje tivemos um dia para preparar um jogo contra uma equipa que tem muito para mostrar. O medo não é que eles fiquem desconcentrados, é voltar a ligar o chip, parece que ainda agora saímos do avião. Esse é o grande perigo. Já provámos que quando voltamos das competições europeias somos fortes. Temos jogadores para rodar, e agora temos de rodar algumas posições, porque os jogadores têm de estar frescos. Estamos preparados. É um jogo muito perigoso. Só a vitória interessa. Temos mesmo de vencer, diante de uma excelente equipa. Estamos preparados para esse perigo do jogo e vamos estar bem amanhã."