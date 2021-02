Rúben Amorim: as palavras de Jesus sobre Palhinha e um jogador "difícil de segurar"

Treinador do Sporting após o empate, 0-0, com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

Palavras de Jorge Jesus sobre João Palhinha, sobre ter trazido o "guião errado" para o clássico, diferença para agora, para o "guião certo"? "O guião da maturidade e o guião da diferença de quatro anos, não tem nada ver com o treinador. Jorge Jesus utilizou o Palhinha de há quatro anos, eu utilizo o Palhinha de agora. O mérito é do Palhinha, que cresceu desta forma, jogou mais jogos destes, foi importante, sente-se muito importante e tem sido esse o meu trabalho. Digo ao Palhinha muitas vezes que é um excelente jogador, que é muito bom com e sem bola. Meto na cabeça do Palhinha que é um jogador mesmo muito bom e especial na sua posição. Foram quatro anos de diferença, é normal que os jogadores cresçam."

Nuno Mendes: "Acabou o jogo muito cansado, vai crescer, daqui a quatro anos vai ser um Nuno completamente diferente, seguramente vai ser difícil segurar até quatro anos, mas isso faz parte do jogo."