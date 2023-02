Rúben Amorim: "Aposta em Chermiti é do clube, para mim são todos iguais"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Rio Ave (1-0), na jornada 19 da Liga

Resumo: "Jogo muito amarrado, com dificuldades em criar desiquilibrios. Nós com a vontade toda de ganhar, sobretudo na primeira parte a empurrar o Rio Ave para trás mas sem desbloquear individualmente e isso faz a diferença. Temos de desbloquear no um para um e sem conseguir isso não há grandes oportunidades. Depois conseguimos com o golo do Youssef, num jogo não muito bem jogado. Venceu a equipa que mais quis ganhar o jogo."

Estratégia: "Tínhamos de mudar a nossa saída de bola que no início estava difícil. Houve um encaixe nos nossos laterais. O Ugarte baixou para fazer uma saída a quatro. Estava a chamar isso. Não foi isso que treinámos mas foi isso que o jogo pediu. Foi adaptar o que se estava a passar no jogo."

Relevante sucesso de Chermiti: "São todos iguais para mim, a aposta não é minha é do clube. Não quero ter razão, mas sim ganhar jogos. O Youssef é um avançado, está lá para isso e a forma como ele trabalhou e pressionou o jogo todo. Mantive-o em campo até ao fim, porque era o nosso avançado de área e pareceu-me, ao longo do jogo, o nosso jogador mais fresco para lutar pelas bolas, para ir na pressão, talvez o melhor na primeira parte a segurar as bolas quando estava um para um, a virar e a sair da pressão. O golo tem outro destaque porque vencemos por 1-0. Tem de lidar bem com isso, eu elogio todos os que trabalham muito, ele trabalha e teve a recompensa. É normal, faz parte da carreira dele, ainda está no início. A forma como trabalha é o mais importante. Enquanto trabalhar, faça golos ou não, estará lá."

Estreias de Bellerín e Diomande: "É mais difícil para o Diomande, o Bellerín tem mais experiência e notou-se. O Diomande tem qualidade com bola, vocês viram, e vai crescer muito. Estou muito feliz com os dois."