Rúben Amorim após triunfo sobre o Benfica: "A estrelinha procura-se no dia a dia"

Treinador do Sporting analisou a vitória sobre o Benfica no dérbi, por 1-0.

Importância da vitória sobre o rival: "Sim, eram três pontos importantes, o jogo era importante até pelos números que foram apresentados ao longo do dia sobre as vitórias do Benfica aqui [em Alvalade]. Tudo interessa, há coisas importantes para lá do jogo em si, os rapazes tiveram um comportamento exemplar, foi um jogo dividido em que o Benfica encaixou no nosso sistema, mas fomos justos vencedores, a vitória acabou por surgir num dos últimos lances, mas foi completamente justo."

Estrelinha de Amorim? "Sim, é o que venho a dizer, a estrelinha procura-se no dia a dia, na relação entre eles [jogadores], acreditamos do primeiro ao último minuto, aproveitamos para crescer e querer vencer todos os jogos."

Matheus Nunes, autor do golo, lançado no lugar de... Palhinha: "É uma curiosidade, é um miúdo que tem vindo a crescer, fez um excelente jogo, mais uma vez. Cresceram rápido em relação ao ano passado, mas ainda falta muito campeonato, temos muito para melhorar, podíamos sair melhor para o contra-ataque, vamos focar-nos no que temos de melhorar. São três pontos, há que pensar já no Marítimo."

Contas do título: "Há que ganhar ao Marítimo, não muda nada. Não mudava nada com nove pontos de atraso ou de avanço."