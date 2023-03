Rúben Amorim após o triunfo sobre o Portimonense: "O que gosto mais dos jogos é isso"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa, após o triunfo por 1-0 no terreno do Portimonense, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "[O triunfo] é um fator importante na preparação para o Arsenal. Mas hoje, em relação à 100.ª vitória [como treinador do Sporting], acima de tudo fico satisfeito. Não queria um jogo mais calmo, o que eu queria é que a equipa jogasse da forma que consegue jogar. E hoje foi claramente superior ao adversário, jogou bem, atacou bem, defendeu bem, tirando os últimos momentos do jogo, o que é normal, porque queríamos segurar a vitória. Criámos muitas ocasiões e não deixámos o Portimonense criar muitas ocasiões. O que gosto mais dos jogos é isso, é ver a minha equipa jogar ao nível do que ela consegue."

Jogo controlado: "Obviamente, devíamos ter feito mais golos, mas foi uma vitória justa de uma equipa que acreditou sempre. E isso é um fator muito importante na nossa equipa. Importante também foi não sofrer golos outra vez. E para além disso, não é só não sofrer golos, é não deixar o Portimonense criar ocasiões. Tirando no fim, controlámos sempre muito bem o jogo."

Paulinho: "Assim que o Paulinho entrou, faz o movimento, ele e o Chermiti na área e há a situação do golo. Nós sempre soubemos que eles podem jogar juntos, mas nós vamos trocar os jogadores consoante as características do jogo. Quando for preciso, estarão os dois na área, quando não for preciso, jogará um e já tivemos [jogos] esta época em que não jogou nenhum deles. É bom ter alternativas para mudar as referências ao adversário."