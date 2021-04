Rúben Amorim após o Sporting-Famalicão: "Temos um campeonato cheio de artistas"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Famalicão (1-1), partida da 26ª jornada da Liga NOS

O expulsão no final do jogo e os lances na área: "Não vou falar sobre arbitragem. Podíamos ter ganho o jogo. Temos um bom campeonato, temos um campeonato cheio de artistas, já sabíamos disso. Vamos dar mérito aos jogadores e por isso não vou falar de arbitragens. Foi o fiscal de linha que me expulsou, o árbitro nem sabia bem porque me estava a expulsar. Não concordo com a minha expulsão, mas é o que é"

Os lances na área: "Ainda não vi as imagens. Em relação à minha expulsão, foi o fiscal de linha que me expulsou. O quarto árbitro estava lá (risos). O árbitro nem sabia bem porque estava a expulsar-me. Eu fui dizer que nem estava a falar com o árbitro e nem estava. Agora, pensar no Farense"

A quem se refere ao falar em artistas: "Os artistas são os jogadores".