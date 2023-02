Rúben Amorim após o Midtjylland-Sporting: "Não me iludo"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo em casa do Midtjylland (4-0) na segunda mão do play-off da Liga Europa

Sobre o jogo: "Parece-me que tudo nos correu bem, mas fizemos por isso. Mesmo assim temos a situação do Edwards isolado no meio-campo, temos de fazer melhor e não conseguimos. Foi muito por aí que o adversário nos criou perigo, em cantos. Mesmo assim podemos fazer melhor. A expulsão depois facilitou o jogo."

Focado no negativo: "Não ando... da mesma maneira que olho para o outro lado quando perdemos, quando ganhamos faço o mesmo. temos de ter velocidade, os jogos são estressantes. Queremos outra velocidade e crescer mais. Estou muito feliz pelo resultado e por eles, mas não me iludo porque sei que todas as situações do jogo nos ajudaram a ganhar hoje."

Confiança: "Dá mais confiança, mas mesmo assim com 10, o Adán tira uma bola... Temos campo aberto para marcar mais e não marcámos. Controlámos o jogo."