Rúben Amorim após o dérbi: "Não valem sacos de dinheiro hoje, mas amanhã vão valer"

Declarações de Rúben Amorim após o Benfica-Sporting (0-3) na 13ª jornada da Liga Bwin

Novidades: "Obviamente que todos os jogadores estão preparados. Em relação à ideia de jogo, foram perfeitos. Sabíamos aquilo que o Benfica fazia bem. O Inácio fez um jogo brilhante. Controlámos bem as situações. Soubemos sofrer e soubemos matar, mas há que melhorar."

Três pontos diferentes: "Hoje, esteve. Estivemos melhor que o Benfica. A mim, como treinador, cabe-me dizer que são só os três pontos. O meu trabalho é dizer que isto pode mudar. Não quero retirar o grande jogo ao Sporting, mas cabe-me a mim dizer que, se perdermos o próximo jogo, perdemos estes três pontos. São três pontos que revelam a qualidade dos jogadores."

Equipa barata: "Não queremos ensinar ninguém, estamos em momentos diferentes. Estamos a construir o futuro. Por vezes, temos dores de crescimento. Temos estes bons momentos. Podíamos sair invictos daqui, no ano passado, mas jogámos com Matheus e Daniel Bragança. Ugarte fez grande jogo. Não queremos ensinar nada. Vamos ter momentos muito difíceis. Não temos muito dinheiro para gastar. Não valem sacos de dinheiro hoje, mas amanhã vão valer."

Ausentes de fora: "Isso dos parabéns...Não nos apanhámos no início, também não nos vimos no fim. Os ausentes estiveram cá. Coates fez vídeochamada com os colegas, mandou mensagem ao treinador. Acho que deixámos o Coates orgulhoso. Esta vitória é para todos os sportinguistas, mas especialmente para o Coates."