Rúben Amorim após derrota com o Benfica: "Devíamos estar a lutar pelo campeonato"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de Imprensa, após a derrota caseira no dérbi com o Benfica, 0-2, em jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin.

Derrota teve um peso tremendo em Rúben Amorim e no balneário: "No balneário não sei, porque não estive lá. A verdade é que perdemos um dérbi e, mais do que o dérbi perder com o Benfica, obviamente isso custa aos adeptos, é não poder lutar pelo campeonato. E isso custa. Não sei lidar de outra forma, não interessa estar a esconder. Custa não estar a lutar pelo campeonato. Devíamos estar a lutar pelo campeonato. E custa, mas amanhã já estou de volta. Já passámos períodos muito mais difíceis, temos a Taça de Portugal para preparar. Agora, este baque tem de custar, porque gostamos de lutar pelo título. Custa. Só estive um ano aqui, completo, e fomos campeões, portanto, eu gostava de ser campeão outra vez e custa, mas amanhã já estou de volta a preparar a Taça de Portugal, porque é um título que está em jogo, queremos ganhar o próximo. E queremos ganhar o próximo campeonato, e queremos ganhar o outro, e é assim mesmo, mas custa e não há problema, não tento esconder de nada. Amanhã, estarei de volta com a máxima força."