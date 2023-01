Rúben Amorim após Arouca-Sporting: "Mesmo com aquele lance esquisito..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo por 2-1 sobre o Arouca, na primeira final da Taça da Liga.

Análise: "Na primeira parte estivemos muito bem, com várias oportunidades, não deixámos o Arouca atacar, tirando o penúltimo lance. Gostei muito, a forma como rodámos a bola, como criámos espaço. Tivemos oportunidades de fazer golo com a bola a correr, não conseguimos. Fomos para o intervalo a vencer justamente, mesmo com aquele lance esquisito. Estamos numa fase que não podemos dar nada ao adversário. Houve o golo do Arouca e depois voltámos a tomar conta do jogo, não com tantas oportunidades como na primeira parte, mas acabámos por vencer justamente."

Arrancado a ferros: "Há momentos, esta época tem sido assim. Se as coisas têm de ser arrancadas a ferros, importante é estar na final. O Arouca estava muito motivado, é uma meia-final final. O Arouca tem mérito, nós também. Gostei muito da primeira parte, não tanto da segunda, mas vencemos justamente."