Rúben Amorim aplaudiu temperança de Matheus Reis frente ao Rio Ave

Cada vez que teve a bola em Vila do Conde, o defesa brasileiro ouviu assobios das bancadas, mas nunca se deixou intimidar.

Matheus Reis foi muito assobiado em Vila do Conde pelos adeptos locais, nomeadamente sempre que esteve em posse da bola. Ainda assim, o brasileiro não reagiu ao público e, apesar dos apupos, evitou conflitos.

Quando saiu de campo, para entrar Diomande, foi abraçado pelos adjuntos de Rúben Amorim. O treinador felicitou-o, diante do grupo de trabalho, mais tarde, aplaudindo a temperança revelada nos Arcos, como é também conhecido a casa do Rio Ave.

O motivo desta animosidade remonta ao ano de 2020. O defesa brasileiro quis rumar aos leões no verão e acabou por passar meio ano a treinar-se à parte no Rio Ave depois de não ser autorizado o negócio, que se viria a consumar em janeiro de 2021 - chegou cedido e assinou no final da época a título definitivo.

O Sporting, recorde-se, venceu o jogo da ronda 19 com um golo de Chermiti.