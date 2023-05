Rúben Amorim apanhado em excesso de velocidade, mas até deu para umas fotos

Treinador do Sporting seguia num Porsche na A1, junto à Mealhada.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, foi apanhado na manhã desta terça-feira em excesso de velocidade, na A1, junto à Mealhada, segundo informou o Notícias de Coimbra.

De acordo com a publicação, o técnico "conduzia o seu veículo a 159 km/h e, quando chegou à Área de Serviço da Mealhada, pagou sem reclamar os 120 euros de multa."

O alerta foi dado por volta das 11h05 e acompanhado de uma viatura da GNR, "estacionou na Área de Serviço A1 da Mealhada onde estava a ser feita o controle das viaturas que eram fotografadas acima do limite máximo de velocidade: 120 km/h."

Alguns dos agentes presentes no local, conforme testemunhou o jornal, aproveitaram para tirar uma foto com Amorim, que, com boa disposição, acedeu ao pedido. "Houve mesmo um cidadão espanhol que também foi apanhado no radar e que, perante tanta solicitação, não perdeu a oportunidade de ficar com uma recordação do momento", garante.