Rúben Amorim anuncia meio-campo do Sporting no dérbi com Benfica

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Benfica-Sporting, partida da 16ª jornada da Liga Bwin marcada para as 18 horas este domingo

Rúben Amorim referiu este sábado, na antevisão do Benfica-Sporting, que no meio-campo leonino estarão Ugarte e Pedro Gonçalves, dando assim conta de dois dos elementos do onze inicial do Sporting para a partida da 16ª jornada da Liga Bwin marcada para as 18 horas deste domingo.

"Vai jogar o Pedro Gonçalves. No meio-campo. Ugarte e Pedro Gonçalves", disse o treinador no final de uma resposta em que abordou a chegada do argentino Tanlongo.

"Trata-se de um jovem que jogava no campeonato argentino, um campeonato muito intenso. Vai precisar de crescer. Chegou agora, numa fase em que nos faltam médios defensivos. Agora, cabe-lhe agarrar a posição, isso depende dele. Precisa de tempo"