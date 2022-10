Rúben Amorim antevê Marselha: "Estamos a crescer a pouco e pouco"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão do jogo contra o Marselha, da 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Empate é bom? "Não, não é bom resultado. Somos o Sporting, uma equipa grande em Portugal e estamos a crescer a pouco e pouco na Europa e queremos vencer. No ano passado tínhamos zero pontos nesta altura e vencemos no fim. Estamos em má posição no campeonato e também nos ajuda a recuperar a nossa capacidade ganhar na Champions. Ganhámos dinheiro e é importante. Queremos ser um clube habituado a estas provas. Espero que saibam ler o jogo, que faça, grande jogo, que saibam perceber se conseguimos ganhar ou empatar, mas o objetivo é sempre vencer."

Clubes em momentos diferentes entre Liga e Champions: "Acima de tudo a meu ver há uma grande parecença entre as duas equipas. O Marselha não tem resultados mas fez dois bons jogos na Champions. Não merecia perder em casa com o Frankfurt e o Tottenham tinha o jogo complicado sem a expulsão... Foram dois jogos decididos no detalhe. Nós, na Liga em alguns jogos também não merecíamos perder, temos feito bons jogos, obviamente temos culpa, cometemos erros, essa é a grande parecença entre as equipas. Mantêm a identidade, jogam bem nas duas competições, têm tido menos ou mais sorte numa ou noutra competição. Nós temos uma identidade, jogamos sempre da mesma maneira. É fácil gerir. Temos sempre de ganhar, tendo seis pontos, zero pontos, estando em primeiro ou sétimo o nosso clube obriga-nos a ganhar. É jogo a jogo e a preparação é sempre igual."