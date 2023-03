Rúben Amorim antevê fator decisivo: "Os primeiros cinco minutos..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo (20h00, quinta-feira) com o Sporting, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Em Alvalade registou-se um empate 2-2.

Arsenal tem três jogos na Liga Europa em casa, esta época. Ganhou os três e não sofreu nenhum golo. É um desafio para o Paulinho fazer história?

"O Paulinho nunca tem de fazer história. Tudo o que acontecer amanhã será responsabilidade minha. O Paulinho e os colegas têm de se divertir, honrar o clube e mostrar personalidade. Nós jogamos bom futebol, o Arsenal é uma super equipa. Num jogo tudo é possível. Nós acreditamos que podemos vencer a eliminatória. Mas não queremos fazer disto algo maior do que é. O Sporting está nesta fase por direito próprio. Na primeira mão podíamos ter feito melhor, mas o Arsenal também teve oportunidades. Está tudo em aberto. Quero que os jogadores se divirtam e mostrem a personalidade que têm."

Mais adrenalina por defrontar o líder da Premier League?

"Sim. Queremos vencer todos os jogos. Mas não é só a possibilidade de vencer o Arsenal, líder da Premier League. É o que isso poderia trazer. Se formos capazes de eliminar o Arsenal, podemos seguir em frente na prova. Seria importante para o clube, para o projeto. Não quero desvalorizar o jogo, é uma grande noite europeia, é um grande clube, mas não quero que os jogadores pensem que isto é o fim de alguma coisa. É apenas o início."

Entrada no jogo: "Os primeiros 5/10 minutos vão ser o mais importante no jogo. A forma como o abordamos, se temos a bola, se conseguimos conter o Arsenal, a forma como o estádio os pode empurrar... Temos de fazer a nossa parte. Temos a ideia do que queremos fazer, mas também depende do adversário. Toda a gente olha para este Arsenal como uma grande equipa da época, no melhor campeonato do mundo, de longe. Vamos fazer o nosso papel e acreditamos que podemos passar."