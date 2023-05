Rúben Amorim antes do Sporting-Marítimo: "Temos de respeitar o campeonato"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Marítimo, marcado para sábado (20h30) e referente à 32ª jornada da I Liga

Antevisão ao jogo com o Marítimo: "O foco é máximo neste encontro. Temos de aproveitar todos os minutos. Temos de melhorar em relação ao primeiro jogo, não será difícil. Não jogámos bem na Madeira. Foi um momento importante. Vínhamos de uma boa sequência. Houve uma quebra, que nos custou. Essa intermitência foi clara. Temos de melhorar, ganhar, não sofrer golos. Aproveitar este jogo para continuar a trabalhar algumas coisas para que a equipa se torne mais imprevisível."

Jogos mais complicados, diante de uma equipa que luta por não descer: "É olhar para a resposta da equipa. Não parecemos uma equipa a rodar e em fim de ciclo. Temos de deixar de pensar no passado e começar a pensar no futuro. Temos de respeitar o campeonato, a luta que existe entre Paços de Ferreira e Marítimo pelo lugar de play-off. A obrigação da competição é dar o máximo e torná-la verdadeira. Tivemos uma boa semana e estamos preparados."

Planeamento da próxima época: "Vai ter interferência a ausência da Champions. Temos claro que tipo de jogadores precisamos, quem poderá sair. Temos de apostar na continuidade, na ligação entre os jogadores. Já temos um planeamento com e sem Liga dos Campeões. Não vai variar quanto a entradas e saídas."