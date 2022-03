Rúben Amorim: "Antes do penálti ninguém diria que o FC Porto estava tranquilo..."

O treinador do Sporting abordou as falhas da equipa leonina no clássico

Alterações: "Talvez se fossem as mesmas mudanças com jogadores mais rotinados na nossa forma de jogar era tudo mais fácil. Mas isto leva o seu tempo. A intensidade do jogo aqui é muito diferente em relação ao que o Edwards estava habituado no Vitória e portanto agora precisa de tempo para se adaptar. A nossa forma de pressionar, os jogadores sabem muito bem o que fazer. E quando há uma pequena dúvida, a pressão alta não funciona tão bem. Sabia que havia esse risco. Corremos esse risco. Mas eles têm que entrar em alguma fase."

Falta de compreensão: "Demoraram a entender. Porque eram quatro a defender e três a atacar. Ou seja, o Matheus Reis funcionaria como central. E eles não estavam a perceber isso. Estavam muito ansiosos para ir para a frente. O Matheus Reis então estava muito ansioso."

Dani: Mais um que temos que ver se recupera. Temos que fazer contar e ver quem está disponível para o jogo do Arouca. Estamos no campeonato e, claramente, na Taça."

FC Porto tranquilo: "Não pareceu intranquilo porque marcou golo a seguir ao penálti. Porque antes do penálti ninguém diria que o FC Porto estava tranquilo a ter a bola. E se virem, só a seguir ao penálti conseguiu ter uma ligação. Isso é claro. Em relação ao Dani, ele pode entrar para ter bola mas eu quando olho para o Ugarte sei que vou ter bola. Quando olho para o Matheus também acho que vou ter bola. Mesmo o Matheus não fazendo um grande jogo com a bola entendemos meter o Dani apenas naquela fase do jogo. Porque volto a dizer, naquela parte e até ao penálti nós tínhamos o domínio do jogo. E o FC Porto era a equipa que não tinha bola. Se soubesse tinha posto o Dani um bocadinho mais cedo. Como teria feito outras alterações. Tentamos fazer o melhor. Ás vezes funciona, outras vezes nem por isso."